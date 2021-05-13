Глава Бурятии дома сортирует мусор

В этом он признался, проводя экоурок для старшеклассников



Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал сегодня школьникам о том, что в его семье мусор сортируется не только на жидкие и твердые отходы, но и на стекло и картон. Об этом он сообщил старшеклассникам школы №25 Улан-Удэ, где впервые прошел онлайн-экоурок.



Глава Бурятии провел этот урок в общей сложности для 6 тысяч школьников региона, которые присоединились к уроку, посвященному правилам сортировки и переработки бытовых отходов, в режиме онлайн, уточнили в пресс-службе главы республики.



«Зачем это нужно спросят многие, ведь все равно отправится в один контейнер. Я отвечу – нужно, ведь когда мусор попадет на сортировочную станцию в разных пакетах, его будет легче и эффективнее отсортировать и отправить на переработку. Какой мир вокруг нас – зависит только от нас. Чтобы он был чистый, мы должны его беречь и относиться к нему с уважением. Для того чтобы нашим детям достался чистый Байкал, чистый воздух, мы должны прилагать усилия каждый день и это должно стать нашей привычкой, образом жизни. Поэтому экологическое образование, воспитание должно прививаться со школьных лет», - отметил Алексей Цыденов.



Материалы урока подготовили специалисты экологического движения ЭКА совместно с Coca-Cola в России в рамках проекта «Разделяй с нами» и министерство природных ресурсов и экологии Бурятии. У школьников – участников экоурока была возможность не только послушать лекцию о том, как в Бурятии реализуются проекты по защите окружающей среды, рекультивации свалок, но и задать вопросы Алексею Цыденову. Дети интересовались проектами по защите окружающей среды, которые правительство Бурятии планирует к реализации.



Напомним, предложение провести экологический урок для школьников поступило Алексею Цыденову 3 марта на встрече Клуба стратегических инициатив. Автор эко-проекта «Мусор из головы» Чингис Болотов отметил тогда, что проблему мусора и задачу по повышению гражданской ответственности нужно решать комплексно. Он предложил главе Бурятии совместно провести открытый экоурок «Разделяй с нами» для школьников на тему необходимости сортировки мусора.



Также участники экоурока – школьники, учителя вместе с главой Бурятии – высадили возле школы №25 17 саженцев клена и рябинолистника в рамках акции «Зеленый город», которая стартовала в Улан-Удэ в 2019 году. За это время на городских улицах, скверах и парках высажено более 70 тысяч кустарников и деревьев. В этом году планируют высадить 26 тысяч растений. Кроме того, начнется подсчет не только количества саженцев, но и территорий. В планах в этом году озеленить около 50 локаций.



Фото: egov-buryatia.ru

