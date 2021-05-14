Игорь Бобков возглавил БРО «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»

Судя по всему, именно она выдвинет бывшего члена ЛДПР и фракции «Единая Россия» в НХ кандидатом в депутаты Госдумы







Бурятское региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» на своем собрании приняла решение принять в ряды партии депутата Народного Хурала Игоря Бобкова и избрала его председателем правления регионального отделения. Об этом говорится в официальном релизе отделения, поступившем в редакцию «Номера один».



В нем также говорится о том, что 17 мая состоится пресс-конференция Игоря Бобкова и представителей правления регионального отделения партии.







Согласно официальной версии, депутат демонстративно нарушил партийную дисциплину, выдвинувшись на должность председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Это выдвижение было им предпринято вопреки решению фракции ЕР, которая согласовала совсем другого кандидата – Александра Бардунаева. К слову, в итоге он и стал председателем комитета, набрав большинство голосов. Ответные меры последовали сразу после завершения сессии: Бобков был исключен из фракции ЕР почти единогласно.



После этого, Игорь Бобков сообщил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы на грядущих сентябрьских выборах. При этом связывать свою судьбу с другими парламентскими партиями, которые представлены в Бурятии, опальный депутат отказывался. По его словам, он не видит в этом для себя никаких перспектив. Ранее, с 1994 до 2013 года, он состоял в ЛДПР, но расстался в ней из-за конфликтов с руководством. Игорь Бобков подчеркнул, что не жалеет случившемся на сессии и из политики уходить не собирается.



Фото: «Номер один» Бурятское региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» на своем собрании приняла решение принять в ряды партии депутата Народного Хурала Игоря Бобкова и избрала его председателем правления регионального отделения. Об этом говорится в официальном релизе отделения, поступившем в редакцию «Номера один».В нем также говорится о том, что 17 мая состоится пресс-конференция Игоря Бобкова и представителей правления регионального отделения партии. Как сообщал «Номер один» , конфликт между депутатом Хурала Игорем Бобковым и фракцией «Единой России», в которой тот состоял, случился 27 апреля во время очередной сессии республиканского парламента.Согласно официальной версии, депутат демонстративно нарушил партийную дисциплину, выдвинувшись на должность председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Это выдвижение было им предпринято вопреки решению фракции ЕР, которая согласовала совсем другого кандидата – Александра Бардунаева. К слову, в итоге он и стал председателем комитета, набрав большинство голосов. Ответные меры последовали сразу после завершения сессии: Бобков был исключен из фракции ЕР почти единогласно.После этого, Игорь Бобков сообщил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы на грядущих сентябрьских выборах. При этом связывать свою судьбу с другими парламентскими партиями, которые представлены в Бурятии, опальный депутат отказывался. По его словам, он не видит в этом для себя никаких перспектив. Ранее, с 1994 до 2013 года, он состоял в ЛДПР, но расстался в ней из-за конфликтов с руководством. Игорь Бобков подчеркнул, что не жалеет случившемся на сессии и из политики уходить не собирается.Фото: «Номер один»