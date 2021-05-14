14.05.2021
В Бурятии от коронавируса умерли 9 медиков

В Бурятии от коронавируса умерли 9 медиков

В память о них предлагают установить памятник

В Бурятии активисты движения «Матери России» инициировали установку памятника медикам, погибшим от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, для этого движение проведет благотворительную акцию. Деньги, собранные во время мероприятия, будут направлены на установку памятника.

- Мы уже разослали письма руководителям предприятий, организаций, учреждений, которые активно участвуют в социально ориентированных акциях, проектах, благотворительных раутах. Уверены, что представители малого и среднего бизнеса, жители республики также не останутся в стороне и внесут свою лепту в это благое дело. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией, - выразили свою точку зрения члены президиума регионального отделения ВОД «Матери России», среди которых известные в республике предприниматели, общественные деятели, представители министерств и ведомств, религиозных конфессий.

Проведение благотворительной акции запланировано на 17 мая с 14.00 до 16.00 часов. Мероприятие состоится в Русском драмтеатре.

Активисты напомнили, что по данным Минздрава Бурятии в республике за год пандемии скончалось девять медиков, заболевших коронавирусом. В скорбном списке значатся следующие имена:

- врач акушер-гинеколог городской поликлиники № 1 Улан-Удэ Людмила Борисовна Цыбикова

- рентген-лаборант больницы «РЖД-Медицина» в г.Северобайкальск Светлана Николаевна Костеренко

- старшая медицинская сестра операционного блока РКБ им. Н.А. Семашко Галина Аркадьевна Атутова

- врач общей практики Кижингинской центральной районной больницы Галина Жамбалдоржиевна Бурхиева

- врач анестезиолог-реаниматолог Кабанской центральной районной больницы Павел Михайлович Душкин

- врач анестезиолог-реаниматолог Республиканского перинатального центра Ардан Базарович Баторов

- анестезиолог-реаниматолог больницы «РЖД-Медицина» в г. Северобайкальск Василий Николаевич Цыренов

- старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Окинской центральной районной больницы Ольга Дугаровна Маланова

- медицинская сестра Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Светлана Николаевна Будаева

Желающие принять участие в благотворительной акции могут направлять средства на реквизиты движения «Матери России» в Республике Бурятия.

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Фото: pixabay.com
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