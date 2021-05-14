В Бурятии от коронавируса умерли 9 медиков

В память о них предлагают установить памятник







В Бурятии активисты движения «Матери России» инициировали установку памятника медикам, погибшим от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, для этого движение проведет благотворительную акцию. Деньги, собранные во время мероприятия, будут направлены на установку памятника.

- Мы уже разослали письма руководителям предприятий, организаций, учреждений, которые активно участвуют в социально ориентированных акциях, проектах, благотворительных раутах. Уверены, что представители малого и среднего бизнеса, жители республики также не останутся в стороне и внесут свою лепту в это благое дело. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией, - выразили свою точку зрения члены президиума регионального отделения ВОД «Матери России», среди которых известные в республике предприниматели, общественные деятели, представители министерств и ведомств, религиозных конфессий.Проведение благотворительной акции запланировано на 17 мая с 14.00 до 16.00 часов. Мероприятие состоится в Русском драмтеатре.Активисты напомнили, что по данным Минздрава Бурятии в республике за год пандемии скончалось девять медиков, заболевших коронавирусом. В скорбном списке значатся следующие имена:- врач акушер-гинеколог городской поликлиники № 1 Улан-Удэ Людмила Борисовна Цыбикова- рентген-лаборант больницы «РЖД-Медицина» в г.Северобайкальск Светлана Николаевна Костеренко- старшая медицинская сестра операционного блока РКБ им. Н.А. Семашко Галина Аркадьевна Атутова- врач общей практики Кижингинской центральной районной больницы Галина Жамбалдоржиевна Бурхиева- врач анестезиолог-реаниматолог Кабанской центральной районной больницы Павел Михайлович Душкин- врач анестезиолог-реаниматолог Республиканского перинатального центра Ардан Базарович Баторов- анестезиолог-реаниматолог больницы «РЖД-Медицина» в г. Северобайкальск Василий Николаевич Цыренов- старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Окинской центральной районной больницы Ольга Дугаровна Маланова- медицинская сестра Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Светлана Николаевна БудаеваЖелающие принять участие в благотворительной акции могут направлять средства на реквизиты движения «Матери России» в Республике Бурятия.ИНН 0326548240Расчетный счет 40703810009160001066Корреспондентский счет 30101810400000000604ОКАТО 09125602Наименование Банка: Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк г. Улан-УдэИНН 7707083893ОГРН 1027700132195КПП 032302001ОКПО 00032537БИК 048142604Фото: pixabay.com