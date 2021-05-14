В Улан-Удэ готовится к освящению Спасская церковь

Исторически первый православный храм города восстановлен на новом месте



В Улан-Удэ идет подготовка к великому освящению Спасской церкви, построенной в 1796-1800-х годах и полностью уничтоженной в 1936 году, сообщает сайт «Православная Бурятия».



В наше время инициативной группой было решено восстановить историческую справедливость, построив храм в честь Нерукотворного образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В связи с тем, что на историческом месте первоначального храма - у перекрестка современных улиц Калинина и Линховоина (бывших Спасской и Соборной) - строительство оказалось не возможным, было решено возвести храм на территории Свято-Одигитриевского собора Улан-Удэ.



В первую очередь усилия к строительству Спасской церкви прилагались духовенством, особые труды были приложены священником Евгением Старцевым. В 2006 году строительство было завершено и оставалось произвести внутренние отделочные работы, обустроить интерьер храма и приобрести церковную утварь. В течение 15 лет в храме не проводились необходимые работы.



В начале марта 2021 года на приходском собрании Свято-Одигитриевского собора предложено просить митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа оказать помощь в проведении внутренних отделочных работ и покупке церковной утвари для дальнейшей подготовки к освящению Спасского храма. Владыка поддержал это обращение приходского собрания.



В марте при непосредственном руководстве митрополита Иосифа начались строительно-отделочные работы внутри Спасского храма и заказана церковная утварь, необходимая для его великого освящения и совершения последующих уставных богослужений. Некоторые храмовые иконы, подсвечники, паникадило, хоругви, семисвечник и другие богослужебные предметы уже размещены в интерьере храма.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

