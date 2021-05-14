В Бурятии 70-летний водитель угодил под фуру

Пенсионер с травмами госпитализирован в больницу



В Бурятии 70-летний водитель автомобиля «Ниссан Террано» , следуя по федеральной автодороге Иркутск – Чита в 6 километрах от села Сотниково, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении фуре «Вольво» под управлением 41-летнего водителя.



В результате ДТП водитель «Ниссана» с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.



В Бурятии за минувшие сутки на дорогах произошло 27 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. Выявлено 420 нарушений ПДД. В том числе: задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 13 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, один – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, шесть автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП зафиксировано 3076 нарушений ПДД.



Фото: ГИБДД

