В Бурятии свалку на Байкале ликвидировали лишь на бумаге

Жители Турки уверяют: многометровый слой мусора продолжает лежать в лесу





Недавнее обсуждение в Народном Хурале катастрофического положения со сбором мусора в Бурятии вновь привлекло внимание общественности к теме сбора твердых бытовых отходов (ТБО) на Байкале. В «Номер один» обратились жители села Турка в связи с ужасным состоянием их мусорного полигона.

Напомним, в прошлом году МУП «Туркинское» освоило 20 млн рублей на ликвидацию свалки и перевозку мусора из Турки на полигон в Тарбагатайском районе возле села Нижний Саянтуй. Несмотря на очевидную глупость перевозки мусора из одного района в другой, работы были выполнены, деньги «освоены».В результате перевозки байкальского мусора в ходе 280 рейсов большегрузных мусоровозов в конечном итоге полигон в селе Нижний Саянтуй был переполнен и позже закрыт. В итоге с января 2021 года захоронение ТБО в Улан-Удэ передали на частный полигон, где цены стали выше в несколько раз. Причем саму свалку возле села Турка так и не ликвидировали.Жители села уверяют: ничего толком не сделано, многометровый мусор продолжает лежать в лесу, ожидая очистки. Причем на фото видно, что неотсортированные отходы копятся и на новой, временной, мусорной площадке возле села, куда собирается мусор с берега Байкала для последующего прессования и отправки в Тарбагатайский район.Счетная палата РБ сделала вывод: ущерб, который мог быть нанесен республики в ходе выполнения госконтракта, - более 6 млн рублей. Материалы проверки переданы в компетентные органы. Результат, как водится, нулевой.Жители прибайкальских поселков опасаются, что крахом завершатся и другие проекты по очистке территорий в рамках так называемой «мусорной реформы».- На реализацию проекта по ликвидации усть-баргузинской свалки до 2023 года из бюджета выделяется около 134 млн рублей, - говорит общественник Галина Арсеньева. - Однако жители обеспокоены, что и эти деньги используют не по целевому назначению.Как отметила Арсеньева, важно уже сегодня создать систему общественного контроля по этому проекту, иначе, как это часто происходит, «деньги «попилят, а вопрос так и не будет решен».Как говорится, мусор пахнет деньгами. И пока будет преобладать настрой по созданию все новых и новых «схем» по освоению бюджетных средств на отходах, решение проблемы вряд ли предвидится в обозримом будущем.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»