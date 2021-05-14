В Бурятии продолжается небольшой прирост случаев COVID-19

Он лишь отчасти компенсируется ростом числа выздоровевших от коронавируса



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 37 551. Это на 34 случая больше, чем было в четверг, 54% (20 054) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 871 человек, за минувшие сутки умерли два человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 34 новых случаев коронавируса: 22 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1334 человека.



В стационарах получают лечение 213 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 175. В отделениях реанимации находится 47 пациентов (из них старше 65 лет - 25).



Амбулаторное лечение проходят 150 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36 317 (+40) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 288 коек: занято – 213, свободно – 75 койки. Занятость коечного фонда составляет 74,0%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2000 человек, с нарастающим итогом – 965 868 человек.



Фото: pixabay.com

