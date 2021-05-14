Роспотребнадзор объяснил запрет на посещение выпускных в детсадах пандемией

Имеющиеся там помещения не позволяют обеспечить социальное дистанцирование
Роспотребнадзор Бурятии прокомментировал запрет на присутствие родителей на выпускных в детских садах. Ведомство вновь объяснило ограничение пандемией коронавируса.
- В соответствии с требованиями санитарных правил для профилактики коронавирусной инфекции и недопущения заноса инфекции проведение в детских организациях массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций запрещается. Также стоит учитывать, что в детских дошкольных организациях помещения для проведения подобных мероприятий не позволяют обеспечить социальное дистанцирование большого количества участников, - сообщили в Роспотребнадзоре.
Как уже сообщал «Номер один», недавно горожане подняли наболевший вопрос – почему некоторые массовые мероприятия разрешают, а другие запрещают. «Парад можно, чемпионаты всякие можно. А родителям к детям на праздник нельзя. Где логика?», возмущались горожане.
фото: pixabay.com
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