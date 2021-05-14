В Бурятии издан каталог ремесленников

В нем разместили работы 29 мастеров народных художественных промыслов
В Улан-Удэ издан каталог «Ремесленники Бурятии», созданный центром «Мой Бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в минпромторге республики.
Издание выпущено на русском и английском языках, включает в себя истории о мастерах, посвятивших себя творчеству профессиональной основе, фотографии их работ и контактные данные.
«Наша республика богата талантами. Народные мастера и ремесленники, как и другие предприниматели Бурятии, активно получают услуги в центре «Мой бизнес», а их представлено более 140 в режиме «одного окна», также участвуют во всероссийских выставках и ярмарках, образовательных программах, размещают свой товар на международных интернет-площадках. Теперь вышел красивый и удобный каталог, где можно ознакомиться с их работами», - отметил Антон Виноградов, министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
В каталоге представлена этническая сувенирная и утилитарная продукция, способная заинтересовать туристов. В частности, изделия ручной работы из рога, дерева, бисера, бересты, керамики, чеканные работы из металла с драгоценными и полудрагоценными камнями, изделия из валяной шерсти, изделия из кожи и многое другое.
Для распространения каталога используются наиболее посещаемые гостями Бурятии места – музеи, туристический информационный центр, туроператоры, гостиницы и отели.
«Надеемся, что созданный каталог окажет помощь нашим предпринимателям в развитии туристического сувенира, продвижении продукции на внутреннем и внешних рынках», – говорит директор центра предпринимательства «Мой Бизнес» Анастасия Волкова.
«Благодаря этому сборнику жители и гости республики смогут найти интересующие их товары, ознакомиться с другими работами авторов через соцсети и заказать понравившиеся изделия», – добавила руководитель центра народно-художественных промыслов Сурен Болотова.
Каталог имеет электронный формат, с которым можно ознакомиться на портале поддержки малого и среднего предпринимательства. Связаться с ремесленниками из каталога можно также через портал, используя «Биржу контактов».
Фото: egov-buryatia.ru/minprom
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