В Бурятии жители ДНТ пожаловались на ужасное состояние дорог

Местные власти не ремонтируют трассы, ссылаясь на отсутствие денег

В местном паблике «Аноним 03» появилось сообщение от жителей ДНТ «Багульник». В соцсетях рассказывают о том, что дорога в Тарбагатайском районе длительное время находится в плохом состоянии, однако жалобы сельчан не приводят к результату.- Мы живём в Тарбагатайском районе, ДНТ «Багульник». Это то, что сразу за сотыми кварталами. Дорога на ТБО - это наша основная дорога, по которой мы ездим каждый день. Дорога в ужасном состоянии. Она относится к городу, город спихивает на Тарбагатайский район, он же в свою очередь её не принимает без ремонта. У района нет таких средств, чтобы её отремонтировать (со слов администрации). Но добиться хотя бы грейдера мы тоже не можем. А он в последний раз был в прошлом году. Надеюсь, будет услышано, и нам хотя бы будут пускать грейдер, - пишут жители в паблике.К посту приложили снимки. На них видно, что на трассе нет асфальтового покрытия, она усыпана ямами и крупными камнями.фото: "Аноним 03"