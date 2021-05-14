В Бурятии шокированы состоянием кладбища в Горячинске

Сломанные калитки, горы мусора рядом с могилами – все это в курортной зоне Байкала



В социальных сетях Бурятии появилось тревожное сообщение от жителей курортного байкальского села Горячинск. В посте речь идет о кладбище, расположенном в Горячинске.- Кладбище села Горячинск. Просто нет слов. Администрация поселения, вы что этого не видите? Это просто какая то свалка. Заборы упали, что творится внутри - это вообще ужас. Курортная зона, а бардак полнейший, - подметил пользователь.В местном паблике опубликовали фотографии. На них заметно, как рядом с надгробиями свалены старые венки, ограждение частично повалилось, а поблизости видна куча пакетов с мусором.фото: "Аноним 03"