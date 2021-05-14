В Бурятии сельчанин осужден за новогоднее убийство

Он ударил ножом в бедро сожительницы, попав в кровеносные сосуды



В Бурятии вынесен приговор 35-летнему жителю села Онохой, признанному виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что сожители проживали в поселке Онохой Заиграевского района. Утром 1 января 2021 года после праздника между ними дома на бытовой почве произошла семейная ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес им удар в бедро сожительницы. Ранение оказалось опасным, так как клинком были повреждены кровеносные сосуды.



Спустя непродолжительное время, несмотря на попытки мужчины оказать помощь, потерпевшая скончалась на месте происшествия в результате полученных повреждений из-за обильной кровопотери.



После задержания мужчина признал вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



Фото: pixabay.com

