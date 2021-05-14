В Улан-Удэ транспортный полицейский спас «робинзонов»

Он помог четверым пассажирам утонувшей в Уде автомашины добраться до берега



Накануне Дня Победы водитель Улан-Удэнского линейного отдела Семён Малыхин, находившийся в очередном отпуске, возвращался домой из поселка Горхон в столицу Бурятии на автомашине. Когда он проезжал по Генеральскому мосту через реку Уда, то увидел, что ограждение на обочине дороги повреждено.



Остановившись, Малыхин обнаружил в реке утонувшую легковую автомашину, а на небольшом островке в пятнадцати метрах от берега – двух молодых людей и двух девушек, просивших о помощи. Из-за быстрого течения они не могли самостоятельно добраться до берега, опасаясь за свои жизни. Одежда «островитян» промокла, поэтому они порядком замерзли на открытом воздухе.



Семён Малыхин быстро сориентировался в ситуации, залез под мост и, передвигаясь по металлоконструкции моста, добрался до островка, на котором находились ребята. Поочередно, придерживая их и указывая дорогу, Семён вывел неудачливых пассажиров на берег, незамедлительно вызвав экстренные службы.



Когда последний пассажир вступил на берег, подъехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Ребята находились в шоковом состоянии, но никаких телесных повреждений не получили. Семён Малыхин передал спасенных на попечение коллегам, даже не назвав им своего имени.



Приказом Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте сержанту внутренней службы Семёну Малыхину за помощь на дороге объявлена благодарность, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.





