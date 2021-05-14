В Улан-Удэ рядом со школой образовалась «черная дыра»

Она разрастается с каждым днем, угрожая поглотить ребенка или даже автомобиль

В местных пабликах появились жалобы от жителей Улан-Удэ. Автомобилисты заметили огромную дыру в асфальте в 47 квартале, напротив школы №49.- Возле школы 49 прямо на дороге образовалась огромная и глубокая яма, по этой дороге проезжает большое количество автомобилей, ходят дети. В такую яму может легко провалиться колесо автомобиля или упасть ребенок! Невозможно нормально ездить! – написали в «Аноним 03».Позднее фотографии этой же ямы появились в других сообществах. Местные жители даже провели ее замеры.- Полметра на метр. Метр глубиной. Возле 49-й школы. 1,5 тысячи детей каждый день ходят. Машины ездят. Яма растет каждый день. Уже 2 недели как. Неравнодушные граждане устанавливают самодельные знаки. Но кто-то их убирает, - пожаловались в блоге «КримБурятия».Горожане согласились с автором – по словам пользователей, яма образовалась уже давно.- Я видел эту яму. Самое главное, что эта яма растет на глазах, из-за дня в день она увеличивается в размерах, - пишет комментатор.- Отмывание денег. Такая печальная картина по всему городу, вся дорога в дырах, как будто город разбомбили, по сути, это так и есть - дороги и многое другое разбомбила коррупция! – считает улан-удэнец.- Засыпать гравием или кирпичным боем. Закатать асфальт заново, чтобы вода не попадала под полотно, - предложили там же.фото: pixabay.com, "Аноним 03", "КримБурятия"