Молодежный бизнес-инкубатор БГУ провел финал конкурса предпринимательских проектов





Конкурс предпринимательских проектов Бизнес-весна в БГУ был рассчитан исключительно только на молодежь, а конкретно на школьников и студентов. На протяжении месяца парни и девушки проходили мастер-классы, тренинги, обучение бизнес-процессам, которые проводили опытные и уже состоявшиеся бизнесмены нашего города.

По задумке организаторов из бизнес-инкубатора БГУ, юные участники за время обучения должны были пройти непростой пусть от идеи до четкого бизнес-плана и твердой готовности реализовать свой проект.Занимательно, что школьники в очередной раз оказались более активными чем студенты. В итоге из 7 команд, дошедших до финала, 5 состояли из учащихся школ города.Финал открылся приветственным видео министра спорта и молодежной политике Вячеслава Дамдинцурунова. Он пожелал ребятам удачи, выразил свое уважение ребятам за их активность, а также посетовал, что не смог лично принять участие в финале ввиду большой загруженности.На защите проектов особый интерес у конкурсной комиссии вызвали такие бизнес-идеи, как онлайн-переводчик на бурятский язык, магазин необычных сладостей, гостиница для животных.Ребята из центра олимпиадной подготовки «Enter» презентовали уже почти полностью готовый к реализации проект – настольную игру, посвященную воспитанию корпоративного духа в компаниях республики. Именно они в итоге и стали победителями конкурса.Юные предприниматели со своим онлайн-переводчиком на бурятский язык тоже подошли уже с готовым программным продуктом. Разработанное мобильное приложение не только переводит слова, но и на основе технологий искусственного интеллекта, способно переводить целые предложения.Николай Намсараев, заместитель мэра Улан-удэ, принявший участие в мероприятии в качестве члена жюри, успел обсудить по телефону представленное мобильное приложение с Вячеславом Дамдинцуруновым, министр пообещал поддержать ребят по линии комитета по молодежной политике.Вообще, члены жюри по каждому из представленных кейсов дали ребятам дельные советы, которые наверняка приблизят их идеи к реализации.По итогу первое место, как уже отмечалось, заняли школьники из Центра олимпиадной подготовки «Enter». Второе место выиграли ребята из 35 школы, а третье место судьи отдали ученикам Музыкально-гуманитарного лицея.Организаторы из Бурятского госуниверситета не оставили ни одного участника без вознаграждения. И если призовые за первые 3 места могут стать солидным первым вложением в будущий процветающий бизнес, то остальным ребятам призовые позволят устроить себе по крайней мере веселый сладкий праздник.Молодежный бизнес-инкубатор Бурятского государственного университета отмечает, что без помощи и поддержки со стороны министра спорта и молодежной политики Вячеслава Дамдинцурунова и депутата городского совета депутатов Улан-Удэ Сергея Бурдикова, конкурс молодежных предпринимательских проектов не состоялся бы, и поэтому искренне благодарит их.Фото: БГУ