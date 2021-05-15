Ассоциация ТОС из Улан-Удэ получила награду в Москве

Общественники победили с проектом «Клуб друзей города»



Ассоциация ТОС Улан-Удэ заняла 1 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» в номинации «Социальная поддержка населения». Общественники победили с проектом «Клуб друзей города». Это неформальное сообщество горожан и лидеров городских сообществ, которые заинтересованы в решении проблем местного значения. В частности, благоустройство территорий, озеленение дворов и скверов, установка детских площадок.



Торжественное награждение прошло на общем собрании членов Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, приуроченного к празднованию 5-летия организации. Кроме того, общественники приняли участие в шести дискуссионных площадках по актуальным вопросам деятельности, обсудили и приняли документ «Стратегия развития ТОС в РФ до 2030 года».

Награду председателю городской Ассоциации Юлии Скворцовой вручил Виктор Кидяев, председатель Общенациональной ассоциации ТОС, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ.



– Спасибо Общенациональной ассоциации ТОС за высокую награду нашей деятельности. Проект касается каждого неравнодушного жителя Улан-Удэ. Он должен стать опорой для тех, кто хочет сделать жизнь в городе более комфортной и интересной, – сообщила председатель Ассоциации ТОС г. Улан-Удэ Юлия Скворцова.



Первая установочная конференция клуба прошла 23 марта 2019 года. Организаторы представили систему работы клуба на примере одиннадцати проектов по развитию городской среды. Резидентами клуба стали 57 человек.



Фото Администрации Улан-Удэ



