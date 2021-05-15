Рабочие Улан-Удэнской ТЭЦ-1 готовы к новым акциям протеста?

В БРО КФПР уверяют, что акции начинаются, в ТГК-14 опровергают утверждения коммунистов









Она цитирует оценку ситуации на предприятии лидера протестного движения рабочих ТГК-14 Андрея Красикова. Он заявил: «Нет никакого повышения зарплаты. Наоборот, наша зарплата упала, т.к. существенно снизили премии. В феврале 2021 года временный трудовой арбитраж при минэкономики республики согласился с доводами рабочих, полностью удовлетворив три пункта наших требований из пяти. Однако, руководство ТГК-14 уже пытается оспорить решение трудового арбитража в Читинском суде. В общем, это плевок в сторону правительства Бурятии. Мы терпеть не намерены, выходим на акции протеста. Это наше решение».



Также Андрей Красиков рассказал о том, что власти уже чинят препятствия рабочим и требуют не выходить на акции протеста, поскольку скоро будут проходить праймериз партии «Единая Россия», которым можно помешать.



В ТГК-14 опровергли информацию БРО КПРФ Бурятии.



«Работники топливно-транспортного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1 сообщают, что никаких собраний рабочих ПАО «ТГК-14» сегодня не происходило и соответственно никаких «скандальных» и удобных для пиара КПРФ решений о забастовке принято не было. Подобные заявления являются неудачной попыткой КПРФ набрать себе политические очки накануне выборов в Госдуму и помешать проведению праймериз партии «Единая Росиия», - говорится в пресс-релизе предприятия.



«Собраний никаких не проводилось, смена работала в обычном режиме, выгружались вагоны, работали три бульдозера», - так прокомментировал итоги дневной вахты Сергей Корнев, начальник смены топливно-транспортного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1.



В ТГК-14 напомнили о том, что в марте было подписано соглашение о поэтапном доведении минимальной месячной тарифной ставк и до уровня отраслевого тарифного соглашения и с 1 апреля 2021 заработная плата была повышена согласно утвержденной всеми сторонами динамике роста. «В дальнейшем руководство ПАО «ТГК-14» и профсоюз будут двигаться согласно достигнутым в ходе коллективных переговоров договоренностям. На данный момент ведется работа над проектом нового коллективного договора», - отмечается в пресс-релизе.



Как сообщал



Перед самым Новым годом в ходе рабочего совещания на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с участием представителей правительства Бурятии, ТГК-14 и первичной профсоюзной организации была



Основное из них - доведение минимальной месячной тарифной ставки до уровня отраслевого тарифного соглашения. В ходе рассмотрения всех объективных факторов, влияющих на уровень заработной платы с правительством республики «под протокол» принято совместное решение о разработке отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Бурятии. В документе должны были быть прописаны все необходимые позиции.



Однако в конце апреля нынешнего года компания заявила о бессмысленности подписания соглашения с профсоюзами.



По словам Евгения Луковникова, руководство ТГК- 14 затягивает процесс подписания регионального тарифного соглашения в силу нежелания выполнять его условия. «Прошло уже пять месяцев, а соглашение до сих по не подписано. Более того, ТГК-14 не представило ни одной информации, запрашиваемой республиканской службой по тарифам и министерством транспорта Бурятии», - добавил Евгений Луковников.



Зампред поручил минтрансу доработать отраслевое тарифное соглашение с учетом пожеланий профсоюзной организации и выйти с инициативой подписать данный документ руководством ТГК-14 в таком виде, в каком он будет составлен, сообщала пресс-служба правительства Бурятии.



Иными словами, вопреки уверениям ТГК-14, конфликт не решен. Выльется или нет в новые акции протеста неуступчивость энергобоссов требованиям простых энергетиков? Ответ на этот вопрос, видимо, появится очень скоро. Только теперь трудовой спор, доведенный до крайней стадии, действительно сейчас будет проходить в предвыборном контексте. В этих утверждениях правы обе пресс-службы: и коммунистов, и ТГК-14.



Фото: news.tgk-14.com В топливно-транспортном цехе ТЭЦ-1 (ТГК-14) в пятницу состоялось собрание рабочих ТГК-14. Они единогласно приняли решение вновь выйти на акции протеста против беспредела, творящегося на предприятии. Об этом сообщила пресс-служба Бурятского регионального отделеиия КПРФ.Она цитирует оценку ситуации на предприятии лидера протестного движения рабочих ТГК-14 Андрея Красикова. Он заявил: «Нет никакого повышения зарплаты. Наоборот, наша зарплата упала, т.к. существенно снизили премии. В феврале 2021 года временный трудовой арбитраж при минэкономики республики согласился с доводами рабочих, полностью удовлетворив три пункта наших требований из пяти. Однако, руководство ТГК-14 уже пытается оспорить решение трудового арбитража в Читинском суде. В общем, это плевок в сторону правительства Бурятии. Мы терпеть не намерены, выходим на акции протеста. Это наше решение».Также Андрей Красиков рассказал о том, что власти уже чинят препятствия рабочим и требуют не выходить на акции протеста, поскольку скоро будут проходить праймериз партии «Единая Россия», которым можно помешать.В ТГК-14 опровергли информацию БРО КПРФ Бурятии.«Работники топливно-транспортного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1 сообщают, что никаких собраний рабочих ПАО «ТГК-14» сегодня не происходило и соответственно никаких «скандальных» и удобных для пиара КПРФ решений о забастовке принято не было. Подобные заявления являются неудачной попыткой КПРФ набрать себе политические очки накануне выборов в Госдуму и помешать проведению праймериз партии «Единая Росиия», - говорится в пресс-релизе предприятия.«Собраний никаких не проводилось, смена работала в обычном режиме, выгружались вагоны, работали три бульдозера», - так прокомментировал итоги дневной вахты Сергей Корнев, начальник смены топливно-транспортного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1.В ТГК-14 напомнили о том, что в марте было подписано соглашение о поэтапном доведении минимальной месячной тарифной ставк и до уровня отраслевого тарифного соглашения и с 1 апреля 2021 заработная плата была повышена согласно утвержденной всеми сторонами динамике роста. «В дальнейшем руководство ПАО «ТГК-14» и профсоюз будут двигаться согласно достигнутым в ходе коллективных переговоров договоренностям. На данный момент ведется работа над проектом нового коллективного договора», - отмечается в пресс-релизе.Как сообщал «Номер один» , трудовой конфликт на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 обострился в конце декабря прошлого года и дошел до голодовки рабочих. Главными причинами недовольства протестующих стали: низкая заработная плата, тяжелые условия труда и произвол руководства.Перед самым Новым годом в ходе рабочего совещания на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с участием представителей правительства Бурятии, ТГК-14 и первичной профсоюзной организации была достигнута договоренность с работниками , выдвинувшими ряд требований, сообщала пресс-служба энергокомпании.Основное из них - доведение минимальной месячной тарифной ставки до уровня отраслевого тарифного соглашения. В ходе рассмотрения всех объективных факторов, влияющих на уровень заработной платы с правительством республики «под протокол» принято совместное решение о разработке отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Бурятии. В документе должны были быть прописаны все необходимые позиции.Однако в конце апреля нынешнего года компания заявила о бессмысленности подписания соглашения с профсоюзами. Руководство ТГК 14 не видит смысла заключать региональное отраслевое тарифное соглашение с профсоюзом . Об этом заявил гендиректор энергокомпании Алексей Лизунов на очередном заседании рабочей группы под председательством зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. По мнению гендиректора ТГК- 14, все спорные вопросы, в том числе и по заработной плате работников теплогенерирующей компании, можно решить в рамках коллективного договора. В качестве альтернативы Алексей Лизунов также предложил присоединиться теперь уже к федеральному тарифному соглашению.По словам Евгения Луковникова, руководство ТГК- 14 затягивает процесс подписания регионального тарифного соглашения в силу нежелания выполнять его условия. «Прошло уже пять месяцев, а соглашение до сих по не подписано. Более того, ТГК-14 не представило ни одной информации, запрашиваемой республиканской службой по тарифам и министерством транспорта Бурятии», - добавил Евгений Луковников.Зампред поручил минтрансу доработать отраслевое тарифное соглашение с учетом пожеланий профсоюзной организации и выйти с инициативой подписать данный документ руководством ТГК-14 в таком виде, в каком он будет составлен, сообщала пресс-служба правительства Бурятии.Иными словами, вопреки уверениям ТГК-14, конфликт не решен. Выльется или нет в новые акции протеста неуступчивость энергобоссов требованиям простых энергетиков? Ответ на этот вопрос, видимо, появится очень скоро. Только теперь трудовой спор, доведенный до крайней стадии, действительно сейчас будет проходить в предвыборном контексте. В этих утверждениях правы обе пресс-службы: и коммунистов, и ТГК-14.Фото: news.tgk-14.com