Вячеслав Дамдинцурунов открыл центр добровольчества в Еравнинском районе

Волонтеры получили отдельное здание в районном центре



Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов принял участие в открытии ресурсного центра добровольчества «Добродом» в Еравнинском районе. Это уже шестой центр волонтерского движения в сельской местности Бурятии.



- Мне ближе название «добровольцы», которое происходит от замечательного слова «добро», - говорил Вячеслав Дамдинцурунов на церемонии открытия. - Теперь у добровольцев Еравны есть свой дом, где вы будете встречаться, общаться, генерировать идеи, вынашивать свои грандиозные планы и в хорошем смысле не давать спокойной жизни руководству района.



Ресурсный центр добровольчества «Добродом» расположился в здании, где ранее размещался детский сад. Теперь дошколят перевели в новый современный садик, который этой зимой открывал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Волонтерское движение в Еравнинском районе официально сформировалось в 2015 году, когда было создано молодежное правительство, куда вошли представители всех сельских поселений. Сегодня в районе насчитывается более 700 волонтеров, которые проводят экологические акции, помогают детям из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации собраться в школу и многое другое. Во время пандемии волонтеры доставляли нуждающимся продукты а также маски собственного пошива.



- Мы все сплотились и вместе помогали нуждающимся, больным, помогали нашим ветеранам. Душевное вам спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы есть, - обратился к волонтерам Вячеслав Дамдинцурунов.



На церемонии открытия центра лидеры волонтеров района объявили, что принимают Вячеслава Дамдинцурунова в свои ряды, вручили ему книжку волонтера и форменную куртку добровольцев Еравны.



Напомним, министр спорта и молодежной политики Бурятии выдвинул свою кандидатуру на праймериз «Единой России», по итогам которых партия решит, кого выдвинуть на сентябрьские выборы депутатов Госдумы от республики. Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Чтобы принять в нем участие, нужна регистрация на сайте «Госуслуги».



Во время поездки по Еравнинскому району, предваряющей праймериз, Вячеслав Дамдинцурунов встретился с главами сельских поселений, работниками образования, культуры, здравоохранения, общественниками и ветеранами. Во время этих встреч еравнинцы рассказали о проблемах, связанных с оказанием медпомощи в труднодоступных населенных пунктах, просили посодействовать в строительстве нового здания школы в райцентре. Также местные жители говорили о том, что нужно ускорить реконструкцию дороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита», рассмотреть вопросы о возвращении северных коэффициентов, о сельской ипотеке и многом другом.



- Нерешаемых проблем нет, - говорил Вячеслав Дамдинцурунов. - Есть труднорешаемые. Мало просто хорошо подготовить и вовремя направить документы. Надо идти по инстанциям лично, настойчиво и упорно добиваться решения. Выбивать - я не боюсь этого слова. Так работает наш глава Алексей Цыденов. Мы равняемся на него.



Также Вячеслав Дамдинцурунов пообещал помочь в организации турнира, посвященного памяти мастера спорта России по самбо, тайскому боксу и рукопашному бою, чемпиона России по MMA (версия Fight Nights), чемпиона Москвы по боевому самбо Виталия Пантелеева, трагически ушедшего из жизни в 2020 году. Такое обещание он дал матери спортсмена на одной из встреч, напомнив, что лично знал Виталия Пантелеева.



