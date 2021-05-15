За последние сутки в Бурятии еще 41 человек заболел COVID-19

Один больной скончался
По информации управления Роспотребнадзора по РБ, за последние сутки в Бурятии выявили 41 заразившегося коронавирусом. Из них 16 заболели в Улан-Удэ. Умер один больной COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.
Всего в республике зарегистрировано 37 592 случая инфицирования ( 20 070 случаев приходится на жителей Улан-Удэ). Из общего числа 36 385 (+68) – выздоровевшие, 872 человека умерло с начала пандемиии.
На сегодня 115 больных находятся на амбулаторном лечении (с легким течением заболевания). Еще 220 сейчас лечатся в стационарах, в том числе, 39 пациентов - в реанимации, из них 24 на ИВЛ (старше 65 лет - 15). Круг контактных лиц - 1355 человек.
Всего в России на сегодня болеют 385 267 человек, 115 116 - умерло.
По вопросам профилактики заболевания можно обратиться по телефонам:41-10-78, 41-28-83, 8-9021-69-35-40. Если у вас появились признаки ОРВИ: звоните в свою поликлинику или по 37-95-32; 112
Фото https://pixabay.com/ru/
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