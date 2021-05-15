«Родина» COVID-19 пострадала от торнадо

Шестеро погибли, еще 218 человек получили травмы в результате обрушения стихии на китайский город Ухань





Шестеро погибли, еще 218 человек получили травмы в результате обрушения торнадо на китайский город Ухань, административный центр провинции Хубэй (Центральный Китай), в пятницу вечером, сообщает Синьхуа.



По сообщению местных властей, в пятницу в 20:39 по пекинскому времени торнадо обрушился на район Цайдянь города Ухань, порывы шквалистого ветра достигали 23,9 метров в секунду. Смерч повредил строения, а также повалил деревья.



Согласно предварительному расследованию, обрушились дома 27 семей, а дома 130 семей были повреждены. Были также повреждены два башенных крана и временные сооружения на строительных площадках общей площадью 8 тысяч квадратных метров.



Ухань - город субпровинциального значения в провинции Хубэй (КНР), административный центр этой провинции. Самый густонаселённый город центрального Китая с населением около 12 млн человек, расположенный в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй. В 2020 году город приобрел известность за пределами Китая как точка начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.



Фото: russian.news.cn/

