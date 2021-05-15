Аэропорт Улан-Удэ возобновит международные рейсы с 25 мая

С лета 2020 года до февраля 2021 года перелеты осуществлялись только из Москвы и Санкт-Петербурга



Россия с 25 мая возобновит международные полеты из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ, сообщает



«Также оперативным штабом принято решение с 25 мая возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - говорится в сообщении оперативного штаба.



В настоящее время международное авиасообщение осуществляется из 25 городов России: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Кемерова, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. С лета 2020 года до февраля 2021 года перелеты осуществлялись только из Москвы и Санкт-Петербурга.



Аэропорт Улан-Удэ является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. Новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Улан-Удэ длиной 3400 метров сертифицирована по первой категории метеоминимумов Международной организации гражданской авиации.



Работает с 1926 года. С 2011 года по 2017-й год аэропорт входил в группу компаний «Метрополь». С 2017 года аэропортом владеет «Новапорт» Романа Троценко. С 2022 года должно начаться строительство нового терминала в аэропорту Улан-Удэ. Стоимость проекта - около 1,6 млрд рублей. Новый терминал будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час, пассажиропоток аэропорта будет увеличен в три раза - до 1,5 млн человек в год. Площадь аэровокзального комплекса будет расширена с 5 тыс. до 6,5 тыс. кв. м, здание будет оборудовано двумя телескопическими трапами. После запуска нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы.



Фото: «Номер один» Россия с 25 мая возобновит международные полеты из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.«Также оперативным штабом принято решение с 25 мая возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - говорится в сообщении оперативного штаба.В настоящее время международное авиасообщение осуществляется из 25 городов России: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Кемерова, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. С лета 2020 года до февраля 2021 года перелеты осуществлялись только из Москвы и Санкт-Петербурга.является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. Новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Улан-Удэ длиной 3400 метров сертифицирована по первой категории метеоминимумов Международной организации гражданской авиации.Работает с 1926 года. С 2011 года по 2017-й год аэропорт входил в группу компаний «Метрополь». С 2017 года аэропортом владеет «Новапорт» Романа Троценко. С 2022 года должно начаться строительство нового терминала в аэропорту Улан-Удэ. Стоимость проекта - около 1,6 млрд рублей. Новый терминал будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час, пассажиропоток аэропорта будет увеличен в три раза - до 1,5 млн человек в год. Площадь аэровокзального комплекса будет расширена с 5 тыс. до 6,5 тыс. кв. м, здание будет оборудовано двумя телескопическими трапами. После запуска нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы.Фото: «Номер один»