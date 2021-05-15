В Улан-Удэ возле ТРЦ «People’s park» будут вакцинировать против COVID-19

Мобильный медицинский комплекс примет желающих завтра



В воскресенье 16 мая на территории ТРЦ «People’s park» (1-ый вход, рядом с полицейским пунктом) будет проходить вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Мобильный комплекс оснащен всем необходимым.



При себе иметь паспорт, полис, снилс, авторучку, очки при необходимости (для заполнения документов). Пункт принимает с 11.00 до 17.00 часов.



В Бурятии привито первым компонентом Спутник V (ГамКовидВак) 101 831 человек, завершили вакцинацию 68 476 человека. На сегодня развернуто 57 пунктов вакцинации, 14 пунктов по Улан-Удэ, 43 в районах республики. Предусмотрена организация работы 18-ти передвижных мобильных комплексов, сформировано 54 мобильных бригад по проведению специфической профилактики населения от новой коронавирусной инфекции.



Организована запись на вакцинацию от COVID-19 на портале Госуслуг, запись доступна всем желающим.



Фото Министерства здравоохранения РБ



