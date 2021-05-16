Сотни улан-удэнцев сидели без света из-за неисправностей на сетях

15 мая по городу то и дело происходили аварии



В субботу с 14.55 в Улан-Удэ начали отключать электричество потребителям. Виной тому стали неисправности на сетях. Первыми под отключение попали жители ул. Шумяцкого, Жердева, пр. Строителей,56, 66, ул. Намжилова. За ними без света остались жители ул. Мукомольная, ул. Брянская, ул. Тюменская, ул. Магнитогорская.



Подключение потребителей проводилось поэтапно. Где-то время отключения составило 40 минут, а где-то почти два часа.



Через полчаса после первых отключений без электричества остались потребители частного сектора ул. Барнаульская, ул. К. Цеткин, ул. Северная, ул. Дальневосточная, мкр. Радужный, ул. Мокрова. Почти 1 час 20 минут потребовалось энергетикам, чтобы вернуть свет в дома горожан.



В 17:50 опять же из-за неисправности аварийно отключилась электроэнергия потребителям ул. Северная, ул. Звенигородская. На этот раз энергетики восстанавливали электроснабжение 4 часа 36 минут.



Что становилось причиной резкого увеличения количества аварий - неизвестно.



Фото: pixaby.com

