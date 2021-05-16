Жители Улан-Удэ в ужасе от состояния фонтанов в сквере "Радуга"

Фонтаны в одном из самых некогда ярких мест для отдыха горожан стали похожи на канаву



Парк "Радуга" в Железнодорожном районе Улан-Удэ не теряет свою популярность у горожан. В первую очередь жителей района и не только привлекает отсутствие большого количества людей, а также необычный, яркий вид парка и множество фонтанов, у которых можно охладиться в летний зной. Однако в этом году фонтаны не оказались местом, где можно отдохнуть. Что говорить - и смотреть на них не очень приятно.







В редакцию "Номер один" обратился улан-удэнец Сергей Новиков и его супруга Алена. Пара рассказала о том, как сегодня выглядит парк.



- Мы очень любим прогуливаться в парке с детьми. Особенно любим нами парк "Радуга". Сейчас там не очень много людей, все на новой площадке. В парке много скамеек, качель, игровых комплексов и фонтанов, к которым подойдя недавно, ужаснулись. Их что, вообще не мыли, не выметали перед тем, как запустить? - вопрошает Сергей.







Действительно, на дне фонтанов лежит песок, земля, камни. Сама вода мутная, грязная. Где-то в фонтанах плавают бутылки, коробки от соков, окурки и другой мусор.







- Мы даже не знаем, к кому обращаться, толку наверно все равно не будет. В большом фонтане половина струй вообще не работает, видимо все мусором забилось. Вся мозаика в грязи. Неужели нет служб, которые могли бы навести порядок в парке? Ребенка к фонтанам страшно подпускать, ветер дует и вся эта заболоченная вода от струй летит прямо в нас, - возмущается Алена.







Один фонтан и вовсе не работает.







- Ну и что, что парк старый? Или вы думаете, что люди перестали в него ходить? Старики, семьи с детьми - все любят этот парк. Наведите порядок! - говорят супруги.







Фото: "Номер один"

Парк "Радуга" в Железнодорожном районе Улан-Удэ не теряет свою популярность у горожан. В первую очередь жителей района и не только привлекает отсутствие большого количества людей, а также необычный, яркий вид парка и множество фонтанов, у которых можно охладиться в летний зной. Однако в этом году фонтаны не оказались местом, где можно отдохнуть. Что говорить - и смотреть на них не очень приятно.В редакцию "Номер один" обратился улан-удэнец Сергей Новиков и его супруга Алена. Пара рассказала о том, как сегодня выглядит парк.- Мы очень любим прогуливаться в парке с детьми. Особенно любим нами парк "Радуга". Сейчас там не очень много людей, все на новой площадке. В парке много скамеек, качель, игровых комплексов и фонтанов, к которым подойдя недавно, ужаснулись. Их что, вообще не мыли, не выметали перед тем, как запустить? - вопрошает Сергей.Действительно, на дне фонтанов лежит песок, земля, камни. Сама вода мутная, грязная. Где-то в фонтанах плавают бутылки, коробки от соков, окурки и другой мусор.- Мы даже не знаем, к кому обращаться, толку наверно все равно не будет. В большом фонтане половина струй вообще не работает, видимо все мусором забилось. Вся мозаика в грязи. Неужели нет служб, которые могли бы навести порядок в парке? Ребенка к фонтанам страшно подпускать, ветер дует и вся эта заболоченная вода от струй летит прямо в нас, - возмущается Алена.Один фонтан и вовсе не работает.- Ну и что, что парк старый? Или вы думаете, что люди перестали в него ходить? Старики, семьи с детьми - все любят этот парк. Наведите порядок! - говорят супруги. Напомним , в конце апреля городские чиновники отрапортовали о том, что в городе начался сезон фонтанов. Все фонтаны в центре города привели в хорошее состояние и запустили в работу.Фото: "Номер один"