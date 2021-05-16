16.05.2021
В Улан-Удэ объявлено штормовое предупреждение

В Улан-Удэ объявлено штормовое предупреждение

В городе ожидается ветреная погода и небольшой дождь

По данным синоптиков, 17 мая 2021 в г. Улан-Удэ возможен небольшой дождь, порывы ветра до 18 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +14...+16.

В связи с чем, всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения:

- провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб;
- проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях;
- обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло - электро - и водоснабжения.

"Обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу "ЕДДС", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: pixabay.com
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