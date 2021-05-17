Бурятия вошла в число ключевых территорий мониторинга снежного барса

Цель мониторинга - выработка практических мер по долговременному сохранению редкой кошки
Для ведения мониторинга популяции снежного барса в России определены 13 ключевых участков, в которых, предположительно, обитает до 90-95% популяции снежных барсов в России. Они расположены в республиках Алтай, Бурятия, Тува и в Красноярском крае. Бурятия.
Таков итог заседания бюро Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации. В ходе заседания рассмотрены и одобрены проекты методических рекомендаций по организации мониторинга и оценки численности снежного барса в Российской Федерации и программы мониторинга состояния популяций снежного барса в трансграничной зоне Российской Федерации, сообщила пресс-служба минприроды РФ.
Документы представил старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда природы Александр Карнаухов. «Цель долговременного мониторинга снежного барса – получать ежегодную объективную информацию о состоянии основных группировок вида и влияющих на них факторов как основы для выработки адекватных практических мер по долговременному сохранению», - отметил спикер.
Для автоматизации процесса предполагается применение программного продукта NextGIS, позволяющего заносить данные мониторинга в электронную учетную форму мобильных устройств для последующей загрузки через Интернет в базовую программу центрального сервера. В базовой программе происходит автоматическая статистическая обработка информации для каждого из учетных участков.
Методические рекомендации определяют два основных подхода к мониторингу снежного барса – фронтальный учет и ежегодный выборочный учет. Фронтальный учет предлагается проводить один раз в пять лет (в случае необходимости – чаще). Его основная задача – определение общей численности и границ распространения снежного барса в России, а также выявление основных угроз. Ежегодный выборочный учет проводится регулярно в наиболее доступных местах обитания с целью отслеживания динамики численности барса в ключевых группировках.
Кроме того, в задачи мониторинга входит сбор информации о структуре и изменении ареала, пространственной, половой и возрастной структуре популяции, уровне воспроизводства, смертности и ее причинах, состоянии местообитаний, кормовой базы, влиянии антропогенных факторов.
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, заместитель председателя бюро рабочей группы Амирхан Амирханов отметил высокий качественный уровень подготовленных документов и заявил, что после прохождения внутриведомственного согласования в минприроды России и утверждения в установленном порядке, методические рекомендации и программу мониторинга целесообразно направить странам ареала снежного барса для синхронизации работ по сохранению популяций этого редкого вида.
Снежный барс – самая малоизученная кошка в мире. Во всех странах ареала - Афганистане, Бутане, Индии, Казахстане, Кыргызстане, Китае, Монголии, Непале, Пакистане, Российской Федерации, Таджикистане и Узбекистане - снежный барс имеет статус редкого или исчезающего вида. Вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красные книги стран ареала, а также находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС).
В России находится незначительная часть ареала ирбиса, и лишь несколько устойчивых группировок в горах Алтае-Саянского экорегиона. Минприроды России предпринимает активные действия, направленные на сохранение и приумножение численности вида. Снежный барс является одним из приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма», входящего в состав национального проекта «Экология».
Как сообщал «Номер один», общая численность вида – от 4 до 7 тысяч особей. Основные факторы, определяющие низкую численность популяции снежного барса: браконьерство на ирбиса и копытных животных с помощью петель, сокращение численности копытных, пожары, уничтожающие места обитания, неблагоприятные погодные условия. По предварительным подсчетам, популяция ирбиса на территории России сейчас составляет 50-60 особей, при этом ареал зверя сильно фрагментирован. Одним из регионов ареала является Бурятия.
Полномасштабный учет численности и состояния популяции снежного барса в России стартовал в 2020 году в середине февраля. Серия полевых экспедиций проходила в республиках Алтай, Тува и Бурятия, где находятся ключевые местообитания редкого хищника в нашей стране. С 2016 года учет снежного барса проводится по инициативе и при координации Всемирного фонда дикой природы (WWF). В 2020 году финансовую поддержку учету оказывает фонд «Мир вокруг тебя» корпорации Siberian Wellness. В Бурятии экспедиция по учету численности снежного барса завершена, сообщал WWF России. Результаты экспедиции показывают — на хребте Восточный Саян зафиксированы следы как минимум двух самцов и самки, получены фотосвидетельства обитания двух особей. Работы еще продолжаются, пока это лишь промежуточные данные.
Ранее, в конце 2019 года, WWF России подтвердило постоянное присутствие восьми особей снежного барса в Бурятии: семи взрослых и одного котенка. Малыша самки Кучерявая ученые назвали Гагарин, потому что впервые камеры запечатлели его 12 апреля 2019 года, в День космонавтики.
Фото: mnr.gov.ru
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