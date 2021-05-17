Житель Бурятии осужден за покупку нерестового омуля

Он приобрел 228 «хвостов» байкальского омуля, добытого заведомо преступным путем



В Бурятии житель поселка Новый Уоян приговорен к 200 часам обязательных работ. Он признан виновным в «заранее не обещанном приобретении имущества, добытого заведомо преступным путем», сообщили в прокуратуре республики.



В судебном заседании установлено, что в октябре 2020 года мужчина, достоверно зная о запрете на вылов омуля в период нереста, приобрел у неустановленного дознанием лица 228 штук байкальского омуля.



Фото: Росгвардия

