17.05.2021
Житель Бурятии осужден за покупку нерестового омуля

Житель Бурятии осужден за покупку нерестового омуля

Он приобрел 228 «хвостов» байкальского омуля, добытого заведомо преступным путем

В Бурятии житель поселка Новый Уоян приговорен к 200 часам обязательных работ. Он признан виновным в «заранее не обещанном приобретении имущества, добытого заведомо преступным путем», сообщили в прокуратуре республики.

В судебном заседании установлено, что в октябре 2020 года мужчина, достоверно зная о запрете на вылов омуля в период нереста, приобрел у неустановленного дознанием лица 228 штук байкальского омуля.

Фото: Росгвардия
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