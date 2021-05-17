Минобороны обучает спецназ у старообрядцев

«Они невероятно опытные по жизни и рукастые», отметил Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал автору и ведущему программы «Военная приемка» Алексею Егорову о том, как коренные жители труднодоступных территорий вроде Тувы помогают российским военнослужащим. Глава Минобороны пояснил, что, какими бы большими специалистами не были военные эксперты, знать нюансы и тонкости жизни и выживания в отдаленных районах с истиной природой могут только носители местного культурного кода, сообщает телеканал «Звезда».
В завершении своей экспедиции в Туве бойцы спецназа и команда «Военной приемки» посетили домик егерей. Они выходят на связь по рации, по снегу ходят на лыжах, мыться ходят в баню.
Сопровождающий экспедицию охотовед Буян Кара-Сала, начальник отдела охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов, показал расположенную рядом с домиком пекарню для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Так военнослужащие и местные жители могут делиться друг с другом уникальным опытом и учиться новому.
«Нюансы есть все равно. И они у нас учатся, и мы у них. Посмотрели оборудование, технику, снаряжение. Есть чему поучиться», - рассказал он.
Тувинцы - не лыком шиты, и обладают богатым опытом жизни в тайге. Так, в министерстве обороны действуют программы по сбору и обобщению подобного опыта.
«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», - сказал Шойгу.
Участвуют ли подобных программах семейские Бурятии, не уточняется.
Фото: function.mil.ru
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