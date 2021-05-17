Бурятия вернулась к 39-40 случаям ежесуточного заражения COVID-19

Число заболевших за сутки в десять раз превышает число выздоровевших



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 37 671. Это на 39 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (20 112) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 875 человек, за минувшие сутки умер один человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 39 новых случаев коронавируса: 27 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1389 человек.



В стационарах получают лечение 256 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 200. В отделениях реанимации находится 39 пациентов (из них старше 65 лет – 19), на ИВЛ – 24 пациента (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 14.



Амбулаторное лечение проходят 119 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36 421 (+4) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 273 койки: занято – 256, свободно – 17 коек. Занятость коечного фонда составляет 93,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 836 человек, с нарастающим итогом – 970 272 человек.



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