17.05.2021
В Улан-Удэ «Последний звонок» пройдет очно 22 мая

В Улан-Удэ «Последний звонок» пройдет очно 22 мая

Он состоится отдельно для девятых и одиннадцатых классов, доступ родителей  будет ограничен

В Улан-Удэ последний звонок в 9-11-х классах в городских школах решено провести  22 мая. В этом году его проведение планируется в очном формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, сообщил Комитет по образованию администрации Улан-Удэ.

Торжественные мероприятия с участием детей должны пройти на открытом воздухе. Линейки пройдут только для выпускных классов, рекомендуется провести отдельно для 9-х и 11-х классов. Участие детей невыпускных классов не допускается, уточнили в администрации города.

В местах проведения массовых мероприятий должна быть обеспечена социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты. Доступ родителей на территорию школ будет ограничен. А уже 24 мая девятиклассники  будут сдавать государственный экзамен по русскому языку.

Напомним, в прошлом году «Последний звонок» в городских школах прошел для всех классов в онлайн-формате.

Фото: ulan-ude-info.ru
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