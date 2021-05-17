В Улан-Удэ «Последний звонок» пройдет очно 22 мая

Он состоится отдельно для девятых и одиннадцатых классов, доступ родителей будет ограничен



В Улан-Удэ последний звонок в 9-11-х классах в городских школах решено провести 22 мая. В этом году его проведение планируется в очном формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, сообщил Комитет по образованию администрации Улан-Удэ.

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Торжественные мероприятия с участием детей должны пройти на открытом воздухе. Линейки пройдут только для выпускных классов, рекомендуется провести отдельно для 9-х и 11-х классов. Участие детей невыпускных классов не допускается, уточнили в администрации города.



В местах проведения массовых мероприятий должна быть обеспечена социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты. Доступ родителей на территорию школ будет ограничен. А уже 24 мая девятиклассники будут сдавать государственный экзамен по русскому языку.



Напомним, в прошлом году «Последний звонок» в городских школах прошел для всех классов в онлайн-формате.



Фото: ulan-ude-info.ru

