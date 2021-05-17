В Бурятии 17-летний мотоциклист наехал на электроопору

Юноша, катавшийся по селу без прав, госпитализирован







В Бурятии в Прибайкальском районе 17-летний водитель мотоцикла «ИЖ – Планета 5», не имеющий прав, следуя вчера ночью по улице Коммунистическая села Ильинка, не справился с управлением и наехал на электроопору.



В результате ДТП несовершеннолетний водитель с открытым переломом бедра госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 420 нарушений ПДД. В том числе: задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 15 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пятеро – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще пять автомобилистов - за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года.



Всего с начала года на дорогах Бурятии произошло 213 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 24 человека и 352 участника дорожного движения ранены.



Фото: ГИБДД

