В Бурятии спасли от огня сельский клуб

Огонь тушили дружинники, служащие военного лесничества, полигона и местные жители



В Бурятии 16 мая в селе Телемба Еравнинского района произошел пожар в сельском клубе, находящемся на капитальном ремонте. Ввиду значительного удаления ближайшей пожарной части от места пожара первыми прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Кондинское», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



На момент их прибытия из-под крыши строения шел дым. Вскоре к ликвидации пожара присоединились служащие военного лесничества, военного полигона и местные жители. Совместными усилиями возгорание было ликвидировано.



В результате пожара сгорела крыша на площади 216 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС



