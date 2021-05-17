В Бурятии за первый квартал выявлено более 150 захватов земель

Активность «самовольщиков» выросла на 16 процентов по сравнению с первым кварталом прошлого года



В Бурятии в первом квартале нынешнего года специалисты Росреестра выявили 151 факт самовольного занятия земельных участков, что на 16% превышает показатель первого квартала прошлого года. «Самовольное занятие земельных участков – самое распространенное нарушение земельного законодательства в республике», - констатирует республиканское управление Росреестра.



От органов местного самоуправления поступило 88 материалов проверок с информацией о выявленных фактах самовольного занятия земельных участков. Наибольшее количество материалов проверок поступило в Улан-Удэ – 35, Баргузинском районе – 12 и в Прибайкальском районе – 11. На основании представленных материалов возбуждено 31 дело об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 15 граждан.



Всего с начала года государственные инспекторы Росреестра провели 599 контрольно-надзорных мероприятий, в т.ч. 307 проверок соблюдения земельного законодательства, из них 40 плановых, что составляет 13% от общего числа проверок, и 267 внеплановых - 87% от общего числа проверок.



Основанием проведения более 50 внеплановых проверок послужили обращения граждан о фактах, содержащих признаки самовольного занятия земель: несоответствие возведенного ограждения установленным границам земельных участков, законность использования земельных участков соседями и др.



По результатам проведенных проверок выявлено 309 нарушений законодательства. Выдано 202 предписания об устранении нарушений земельного законодательства. Привлечено к административной ответственности 106 лиц.



Напомним, за самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Минимальный размер штрафа за самовольное занятие земель для граждан составляет 5000 рублей, для юридических лиц - 100 000 рублей. В случае если гражданин не устранит нарушение в установленный предписанием инспектора срок минимальный размер штрафа, наложенного мировым судом, составит 10 000 рублей, за повторное неисполнение предписания в течение года – 30 000 рублей



В первом квартале 2021 года за самовольное занятие земельных участков по ступившим в законную силу постановлениям наложено штрафов на сумму 260 тысяч рублей, взыскано – 189 тысяч рублей. Минимальный размер штрафа для граждан за самовольное занятие земельных участков составляет 5000 рублей.



«Самовольное занятие земель в Бурятии приобрело гигантские масштабы. Одно такое правонарушение влечет за собой массу проблем. Во-первых, нарушаются права настоящего собственника: он не может заехать на свой участок, построить дом, использовать в своих целях. Был случай, когда сотрудница банка захватила несколько земельных участков. В итоге семья, которая приобрела землю, долгое время не могла заехать на свой участок и начать строительство дома.



Во-вторых, самовольные постройки возводятся с многочисленными нарушениями. Нарушаются градостроительные нормы: «самоволки» препятствуют созданию социально значимых объектов - канализационных сетей, больниц, дорог, стадионов и т.д. Нарушаются санитарные нормы: «самоволки» возводятся в санитарно-защитных зонах, под линиями ЛЭП, на особо ценных сельхозземлях. Тем самым самовольщики ставят под угрозу здоровье и жизни своих семей и наносят вред природе. Нарушаются правила пожарной безопасности: дома возводятся без противопожарных разрывов и огонь в случае пожара быстро переносится с дома на дом. Также из-за «самовольщиков» заужаются дороги, что ставит под угрозу жизни людей, ведь ни карета «скорой помощи», ни пожарная машина, ни другие службы проехать не могут.



В-третьих, нарушается принцип социальной справедливости: те земли, которые заняты самовольно, невозможно предоставить другим лицам, которые нуждаются в жилье и стоят в очереди на их приобретение, поскольку земли обременены.



В-четвертых, «самоволки» негативно сказываются на внешнем облике города», - пояснила заместитель руководителя управления Саяна Галданова.



Фото: «Номер один»

