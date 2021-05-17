В районе Бурятии полицейские почтили память погибшего коллеги

Молодой лейтенант задерживал пьяного дебошира, открывшего стрельбу в селе Бичура

В Бичурском районе полицейские почтили память коллеги, погибшего при выполнении служебных обязанностей. Служащие закона возложили венок к стеле имени Николая Тюрюханова, инспектора уголовного розыска Бичурского РОВД. В честь него названа улица в Бичуре, где установлена стела памяти, сообщили в МВД по Бурятии.- Память о Николае Тюрюханове всегда будет жить среди его коллег и земляков, - отметил начальник ОМВД России по Бичурскому району майор полиции Геннадий Номинов.Николай Тюрюханов погиб 15 мая 1974 года. В тот день в селе Бичура проходило задержание вооруженного преступника. Дебошир был сильно пьян и сдаваться не собирался. Он открыл огонь по людям. Многие сотрудники были ранены. 27-летний Николай попытался задержать преступника, однако тот успел выстрелить милиционеру прямо в грудь. Николай Тюрюханов погиб на месте.Молодой лейтенант родился 12 апреля 1947 года в селе Бичура, службу в МВД проходил с 1969 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР лейтенант милиции Николай Анфиногенович Тюрюханов (посмертно) награжден государственной наградой – медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».фото: pixabay.com, МВД Бурятии