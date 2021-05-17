17.05.2021
В Улан-Удэ обнаружили без вести пропавшего

В Улан-Удэ обнаружили без вести пропавшего

Пациент психоневрологического пансионата регулярно уходит

В Улан-Удэ на охраняемом вневедомственной охраной объекте – АЗС по улице Мелиораторов сработала кнопка экстренного вызова. Прибывшие по сигналу тревога сотрудники вневедомственной охраны установили, что в помещение автозаправочной станции зашел мужчина и попросился переночевать.

Для оказания помощи человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, работники АЗС вызвали помощь. Сотрудники Росгвардии,  устанавливая личность мужчины обнаружили, что он находится в розыске как без вести пропавший.

В администрации психоневрологического пансионата Кабанского района, который ранее покинул подопечный, уточнили, что недееспособный мужчина проходит лечение и в силу своего заболевания периодически уходит.

Росгвардейцы передали гражданина в отдел полиции для установления всех обстоятельств и передачи инициатору розыска.

Фото: Росгвардия

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