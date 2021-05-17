В Улан-Удэ обнаружили без вести пропавшего

Пациент психоневрологического пансионата регулярно уходит



В Улан-Удэ на охраняемом вневедомственной охраной объекте – АЗС по улице Мелиораторов сработала кнопка экстренного вызова. Прибывшие по сигналу тревога сотрудники вневедомственной охраны установили, что в помещение автозаправочной станции зашел мужчина и попросился переночевать.



Для оказания помощи человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, работники АЗС вызвали помощь. Сотрудники Росгвардии, устанавливая личность мужчины обнаружили, что он находится в розыске как без вести пропавший.



В администрации психоневрологического пансионата Кабанского района, который ранее покинул подопечный, уточнили, что недееспособный мужчина проходит лечение и в силу своего заболевания периодически уходит.



Росгвардейцы передали гражданина в отдел полиции для установления всех обстоятельств и передачи инициатору розыска.



Фото: Росгвардия



