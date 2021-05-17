Опубликован список мобильных пунктов вакцинации против COVID-19

Минздрав Бурятии развернул их в оживленных местах Улан-Удэ





Городская поликлиника N1 приглашает на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции



18.05 п. Аэропорт, аэропорт "Байкал" (Здравпункт), в 10.00 и в 14.00

19.05 п. Аэропорт, аэропорт "Байкал" (Здравпункт), 14.00



- Городская поликлиника N2 приглашает на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции



18 мая - Рынок «Туяа» с 10.00 до 20.00

19 мая - «Абсолют» (ул. Терешковой, 50) с 10.00 до 20.00

20 мая - ТРЦ «Мёд» с 10.00 до 20.00

21 мая - «Абсолют» (ул. Терешковой, 50), ТРЦ «Мёд» с 10.00 до 20.00

22 мая - ТРЦ «Мёд» с 10.00 до 20.00



- Городская поликлиника N3 приглашает на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции с 10.00 до 16.00



19.05 МФЦ, Ключевская, 76а

20.05 Абсолют, ул. Мокрова,50



- Городская поликлиника N5 приглашает на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции с 10:00 до 16:00



18 мая - п. Импульс, рядом с магазином "Абсолют" по ул. Придорожной, 2;



20 мая - п. Таёжный, ул. Коралловая, 2, рядом с мазагином "Таёжный";



21 мая - в п. Таёжный, д. 27а, клуб;



24 мая - амбулатория п. Тальцы;



25 мая - СНТ "Талецкий", ул. Заветная, 68а, рядом с магазином "Провинция";



26 мая - в п. Звёздный, в амбулатории;



27 мая - у магазина "Абсолют" в п. Южный по ул. Бограда, 30 А;



28 мая - на 0 км Заиграевского тракта у кафе "Ацагат".



- Городская поликлиника N6 приглашает на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции



22.05, МегаТитан, 11.00-16.00



Ежедневно: ТЦ Сагаан Морин

Пн-пт с 09.00-17.00 перерыв 12.00-12.30

Вход со стороны Спорткомплекса



При себе иметь паспорт, полис, снилс, авторучку, очки при необходимости (для заполнения документов).



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav