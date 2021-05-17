Tele2 снова превращает понедельники для своих клиентов в Бурятии в праздник

Они смогут выбирать для себя три актуальных предложения из целого набора подарков





Улан-Удэ – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новую волну акции «Понедельники Tele2». В коллаборации с партнерами компания вновь улучшает настроение своих абонентов в Бурятии по понедельникам. В рамках программы жители республики смогут еженедельно, начиная с 17 мая, выбирать для себя три актуальных предложения из целого набора подарков, доступных в начале каждой рабочей недели.



Оператор вновь меняет правила и вводит для своих клиентов в Бурятии еженедельную традицию, который поможет по-другому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный. Каждый понедельник клиентам Tele2 будет доступен праздничный сет из нескольких предложений партнеров. Компания поддерживает стиль жизни своих абонентов, поэтому подготовила им подарки в самых востребованных категориях – кофе, кино, еда, oнлайн-шопинг, онлайн-обучение и т. д. Клиент может воспользоваться тем, что необходимо ему в этот конкретный понедельник – при этом доступно до трех предложений из списка.



Так, клиенты оператора в Бурятии по понедельникам смогут бесплатно получить кофе от Red Cup, второй билет на сеанс от кинотеатра «Пионер Кино», а также дополнительную пиццу от «Додо Пицца». Кроме того, абонентам компании доступны и другие предложения от партнеров – например, просмотр новинок проката и популярных фильмов онлайн-кинотеатра Wink в разрешении HD и 4K.



В начале недели можно заняться шопингом или дополнительным образованием. Абонентам компании в республике по понедельникам будет доступна скидка 100 рублей для покупок на сервисе AliExpress, на 500 рублей станет дешевле заказ от 3000 рублей на онлайн-платформе Lamoda или предоставлен доступ к изучению английского в разговорных клубах онлайн-школы Skyeng.



Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 мая по 21 июня. Помимо Улан-Удэ акция стартовала еще в 31 городе, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тула, Белгород, Новосибирск и другие. Программа доступна всем абонентам Tele2 с положительным балансом, которые внесли абонентскую плату, и являются пользователями программы лояльности «Больше». Чтобы принять участие в акции, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2».



Юрий Новосад, директор бурятского филиала Tele2:



«Мы вновь запускаем «Понедельники Tele2» в Бурятии. Проект уже стал хорошей традицией для многих клиентов компании в республике, которые с удовольствием начинают неделю с приятных мелочей и превращают самый трудный день недели в приятный. В списке партнерских предложений только актуальные подарки – такие, которые интересны нашим абонентам в ежедневной жизни: кофе, пицца, походы в кино, онлайн-шопинг. Жители Бурятии могут активировать тот набор предложений, который порадует их именно в этот понедельник, а через семь дней – выбрать что-то другое. Надеемся, что наши абоненты станут немного счастливее в праздничные понедельники».



Фото: Tele2

