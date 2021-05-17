В Улан-Удэ вынудят подчистить кладовки в многоэтажках

Там запретили хранить пластмассовые ведра, старую одежду, книги и другую «горючку»



Власти намерены добиться жесткого соблюдения в г. Улан-Удэ запрета на использование подвалов, чердаков, цокольных этажей и технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. Если мастерские мало кого волнуют, то с подвальными залежами имущества жильцов все сложнее. Как говорится, а ну-ка убери свой чемоданчик.

«В подвальных помещениях в жилых домах запрещается использовать деревянные постройки. Подвалы должны использоваться, как подвалы, а не для хранения мебели и других горючих материалов», - предупреждает жителей г. Улан-Удэ и всей Бурятии Сергей Волков, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической деятельности ГУ МЧС России по Бурятии.

Управляющие организации уже начали развешивать по подъездам объявления, в которых доводят до сведения граждан информацию о правилах содержания подвалов и просят освободить подвалы, кладовки от содержимого. Аналогичная работа развернута в вайбер-группах многоквартирных домов. Проводятся собрания собственников.

Развешивание началось недавно – в адрес «управляшек» и ТСЖ были разосланы соответствующие предостережения, уведомления и те активизировались.

«В ходе рейдов выявляется, что в подвальных помещениях располагаются кладовые из досок, в них хранится мебель, матрасы, банки из-под лакокрасочных материалов, оставшихся после ремонта и т. д., что строго-настрого запрещено. Видели, что даже хранят шины от автомобилей», - говорит Алена Азаревич, начальник муниципальной жилищной инспекции г. Улан-Удэ.

Когда возмущенные жильцы, от которых «управляшки» стали требовать разобрать их кладовки, существующие с советских времен, обращаются в жилинспекцию, последняя разъясняет им в чем суть проблемы.

Муниципалитет обращает внимание жильцов на то, что нарушители могут попасть под административную ответственность. Для них предусмотрены солидные штрафы.

«В отношении физических лиц – от трех до четырех тысяч рублей. На должностных лиц – 15 тыс. рублей. На юридических – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Согласитесь, подобные нарушения – угроза жизни и здоровью, подвальные и технические помещения не предназначены для хранения старой мебели и овощей». – подчеркивает Алена Азаревич.

Раньше штрафов для физлиц не было.

В случае выявления властями в ходе проверок захламления подвалов, управляющая компания такого многоквартирного дома тоже может быть привлечена к ответственности. Ей грозит штраф от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. С начала лета, в рамках подготовки к грядущему осенне-зимнему периоду, проверок будут проводить массу, в том числе, состояния подвальных помещений.

Муниципалитет также напоминает, что доступ третьих лиц в подвальные пространства также должен быть строго ограничен. Ключ от подвала должен храниться в «управляшке», и у старшего по подъезду, если таковой выбран.

«Просим жителей отнестись с пониманием и освободить подвалы. Уже были случаи, когда в подвалах загорались вещи жильцов, возникало задымление лестничных клеток, квартир», - вспоминает Сергей Волков.

Существует категория многоквартирных домов, в которые бетонные кладовые с железными дверями предусмотрены проектом дома. Там можно хранить, допустим, овощи или велосипед.

Но легко горящих предметов не должно храниться и в таких изначально спроектированных кладовках.





фото: "Номер один"