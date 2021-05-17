В Улан-Удэ стартовал капитальный ремонт трамвайных путей

В этом году будут отремонтированы 2,4 километра путей почти на 100 млн рублей



В Улан-Удэ на минувших выходных начали капитальный ремонт трамвайных путей по улице Чертенкова - от улицы Юного Коммунара до улицы Сенчихина. На участке заменили 858 метров рельсо-шпального полотна. Движение по трамвайным маршрутам №1,2,5 открыли сегодня в 6:00 утра, сообщили в городской администрации.



«Пути здесь уложили 24 года назад и ни разу не ремонтировали. В этом году выделили самые проблемные участки, их общая протяженность составляет 2,4 километра. Ремонтировать пути в Улан-Удэ начали еще в 2017 году, но малыми объемами, а с 2019 мы стали делать большими участками. Из 54 километров трамвайных путей - половина была в технически неудовлетворительном состоянии. За это время отремонтировано около 8 километра – самых критичных и ненадежных, в этом году отремонтируем еще 2,4 километра. Еще раз хочу сказать, трамвай — это социальный и экологический вид транспорта, он должен быть для горожан комфортным, безопасным и надежным», - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



На участке по улице Чертенкова при обустройстве проезжей части приподнимут зону посадки до высоты бордюрного камня для удобства пассажиров. Ремонт производится на железобетонной шпале и применятся технология алюминотермитной сварки, иначе «бесшовный путь» или «бархатный путь». Это обеспечивает бесшумное и плавное движение вагонов, не чувствуется стуков и перепадов.



В соответствии с планом социального развития центров экономического роста Бурятии в этом году запланирован капитальный ремонт участков трамвайных путей на 99 миллионов рублей. Завершить капитальный ремонт всех участков планируется до сентября 2021 года. Сроки проведения работ по каждому участку будут уточняться дополнительно.



В прошлом году Улан-Удэ отремонтировали более 2,3 километра трамвайных путей. Общая стоимость ремонта трамвайных путей в Улан-Удэ в 2020 году составила более 98 миллионов рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru

