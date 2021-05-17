Министру строительства Бурятии объявлено предостережение из-за сирот

Прокуратуру и Следственное управление не устраивают низкие темпы выделения жилья сиротам



В Бурятии заместителем прокурора республики министру строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона объявлено предостережение о недопустимости нарушения действующего законодательства в сфере приобретения жилых помещения для специализированного жилищного фонда расселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



В прокуратуре Бурятии состоялось совещание по вопросам соблюдения прав сирот на получение бесплатного и качественного жилья. В нем принял участие и.о. руководителя Следственного управления СКР по Бурятии Сергей Базаров, сообщили в пресс-службе управления.



На совещании отмечено, что, несмотря на значительные объемы поступающих из федерального бюджета денежных средств, в текущем году для специализированного жилищного фонда приобретено лишь 35 квартир, что значительно ниже показателей прошлого года. В связи с низкими темпами освоения бюджетных средств, выделяемых на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на совещании заслушан министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин. Отвечая на вопросы, он рассказал о том, что снижение числа закупок жилых помещений произошло из-за роста цен на недвижимость и отсутствия коммерческих предложений по продаже квартир в соответствующей ценовой категории. Министр заверил, что работа, связанная с проведением конкурсов по приобретению жилых помещений, ведется на постоянной основе. Строительство новых жилых помещений планируется лишь в селе Багдарин, где в продаже нет благоустроенного жилья.



В своем выступлении и.о. руководителя следственного управления отметил, что в Бурятии остаются в очереди и продолжают ожидать положенного по закону жилья несколько тысяч сирот. Наряду с объективными причинами снижения количества закупок, о которых сообщил министр, руководитель следственного управления не исключил, что вопросам приобретения сиротам жилья уделяется недостаточное внимание, для решения проблемы не прикладываются должные усилия, в связи с чем привел данные о расследовании уголовных дел, связанных с халатностью должностных лиц в указанной сфере и попросил не доводить ситуацию до крайности, которая вынудит перевести ее в уголовно-правовую плоскость. Поэтому Сергей Базаров предложил министру обратить более пристальное внимание на обсуждаемую проблему и задействовать для ее решения необходимые ресурсы и силы.



В республике, по данным на 1 мая 2021 года, 5 548 детей-сирот в возрасте от 14 лет и старше подлежат обеспечению жильем, 3 834 человека из этого числа проживают в районах республики, 1 714 – в Улан-Удэ, сообщает минсоцзащиты Бурятии.



В 2021 году на обеспечения жильем сирот предусмотрено свыше 418,2 миллиона рублей. Из этой суммы – 393,2 миллиона рублей – это средства федерального бюджета. Дополнительно в бюджете Бурятии в 2021 году предусмотрено 47 миллионов рублей на обеспечение жильем сирот по судебным решениям. Это позволит предоставить квартиры 185 гражданам из числа детей-сирот.



Фото: buryatia.sledcom.ru

