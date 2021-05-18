Бурятия собралась вернуться в «лихие» 90-е?

В республике растет число вымогательств, изнасилований и незаконной охоты



В Бурятии в январе–апреле 2021 зарегистрированы 6 973 преступления, что на 0,8 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, сообщили в прокуратуре республики.



Относительно небольшой средний рост преступности, тем не менее, не внушает оптимизма. Резко растет число вымогательств (+87,5 %), возросло число разбоев (+15,4 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+40,9%), мошенничеств (+26,5%), Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 35,6 % и составило 1 234.



Абсолютный рекорд за преступлениями, связанными с незаконными охотой (+150 %).



На этом фоне несколько успокаивает снижение количества убийств и покушений на убийство ( 1,6 %), краж (-7,6 %), в том числе с проникновением в квартиры (-21,5 %), грабежей (-21 %), хулиганств (-100 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью ( 25,6 %), неправомерных завладений транспортными средствами ( 13,1 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-10,7 %).



Кстати, на 11,4 % сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26,7 % (в январе – апреле 2020 г. – 30,4 %).



Однако растущие «отрасли» криминального мира заставляют поневоле вспомнить о «лихих» 90-х годах прошлого века.



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