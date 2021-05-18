Ремонт дорог в Улан-Удэ набирает обороты

В этом году в городе отремонтируют 25 участков общей протяженностью 30 километров



В столице Бурятии проинспектировали ход ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Представители «Улан-Удэстройзаказчика» выехали на две дороги – в мкр. Аршан и в мкр. Верхняя Березовка, сообщили в городской администрации.



Дорога по улице Дарвина располагается в густонаселенном жилом секторе и ранее имела большое количество трещин и ям. Сейчас на участке выполнен стопроцентный демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и вертикальная планировка, идет установка новых бордюрных камней под дорожное полотно.



Дорогу протяженностью более 0,5 километра ремонтирует подрядная организация «Инвестстрой». На работы выделено 11,2 миллиона рублей.



«Полностью новое полотно появится здесь, с двух сторон тротуары, максимально оставляем деревья, зелёную зону. Были сухостои, они были убраны комбинатом по благоустройству», - пояснил представитель подрядной компании Сергей Нохоров.



Дорожники во время работ столкнулись со сложностью – в схемах участка не были обозначены три линии летнего водопровода.



«Мы в любом случае водопроводы сохраняем. В случае аварии летнего водопровода в последующие годы, чтобы не вскрывать покрытие, здесь предусмотрели и заложили так называемые поперечные гильзы. В случае аварии из этой гильзы будет легко вытащить старую трубу, заменить на новую, не нарушая при этом асфальтобетонного покрытия. Здесь также проходит сеть центрального водоснабжения «Водоканала». Именно на участке прохождения этой сети у нас в настоящее время происходит проседание грунта. Прежде чем закрывать асфальтом, нам нужно выяснить причину, чтобы в дальнейшем это не влияло на разрушение асфальтового покрытия», - рассказывает директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков.



Срок сдачи объекта по договору 1 сентября, но подрядчик планирует выполнить все работы на месяц раньше.



В мкр. Верхняя Березовка идет ремонт участка протяженностью 5,6 километра от рынка «Тумэр Морин» до отворота на Центр Восточной медицины. Здесь подрядчик «Доринвест» строит новые тротуары с велодорожкой и автобусные остановки. Проезжая часть будет ремонтироваться с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона.



«Здесь предусмотрен выравнивающий слой в местах, где дорога не ровная и два слоя асфальтирования. Во втором слое будет применяться асфальт типа ЩМА, так называемый самозалечивающийся асфальт, который себя очень хорошо проявил. Первая дорога, которая у нас была построена, это улица Бабушкина - от улицы Орловской до 100-х кварталов. На сегодняшний день она стоит, очень хорошо себя показывает, нет трещин, ям. Здесь по такой же технологии будет», - сообщил Максим Большаков.



На ремонт участка выделено 139 миллионов рублей. Срок сдачи объекта до 1 октября.



Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ в этом году отремонтируют 25 участков общей протяженностью 30 километров. С учетом экономии на торгах в нормативное состояние приведут еще четыре участка протяженностью 3 километра. На ремонт выделено 700 миллионов рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru

