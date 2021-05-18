В Улан-Удэ на Левом берегу готовится к открытию новая амбулатория

Ее услугами смогут воспользоваться более 11 тысяч жителей Истока и Солдатского



В Улан-Удэ готовится к открытию новое помещение врачебной амбулатории общей площадью более 565 квадратных метров по ул. Покровская 34а. Ее услугами амбулатории смогут воспользоваться более 11 тысяч жителей Истока и Солдатского, которые просили об ее открытии мэра города Игоря Шутенкова, сообщили в администрации столицы Бурятии.

«Здание врачебной амбулаторим мы начали выбирать еще в феврале прошлого года. Приезжали сюда вместе с главврачом поликлиники № 1, с министром здравоохранения, владельцами этого объекта, обошли, посмотрели и пришли к выводу, что и для населения, и для врачей будет удобно такое расположение», – отметил Игорь Шутенков.



До открытия амбулатории администрация Советского района и главный врач городской поликлиники №1 Наталья Бадмаева провели рабочую встречу с местным жителями микрорайонов Солдатский и Исток.



- К открытию врачебной амбулатории готовимся очень тщательно, с большим волнением. Пока у нас есть время организовали рабочую встречу с ТОСовцами, которые принимают активное участие в развитии своего района. Хотелось бы услышать мнения, замечания, – рассказала главный врач городской поликлиники №1 Наталья Бадмаева. – Здесь планируется открыть семь участков. Для работы участковой службы организованы все необходимые кабинеты первичной медико-санитарной помощи. Это процедурный кабинет, прививочный дневной стационар, кабинет функциональной диагностики, смотровой кабинет и т. д. Это будет все организовано в новых условиях, которые соответствуют всем нормативным правилам.



После детальной экскурсии с главврачом общественники остались довольны ходом работ.



«Помещение очень красивое, светлое. Кабинеты просторные, как мы и хотели. Будет смотровой кабинет, свое УЗИ и дневной стационар. Все будет так, как мы планировали. Будут работать два кабинета для забора анализов. Флюорография будет приезжать по графику. По помещению замечаний нет. Единственно, если нам решат вопрос с проработкой маршрута, чтобы нам подвозить людей до дверей поликлиники,» – сообщила Елена Сердюк, зампредседателя ТОС «Исток».



Вопрос трансфера жителей Истока до поликлиники прорабатывается с Комитетом по транспорту.



«Здесь федеральная трасса, остановки, надземный пешеходный переход. Разрабатываются различные варианты. Нами уже решен вопрос по асфальтированию подъездной дороги к амбулатории по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы на основной дороге ведутся. Летом все работы проведем. Кроме того, проведем работы по освещению подъездных путей», – отметил Владислав Дармаев, первый заместитель руководителя администрации Советского района Улан-Удэ.



Отметим, на территории левобережной части Советского района Улан-Удэ в течение последних трех лет сохраняется положительный прирост населения на 150-200 человек ежегодно. Ожидается, что к 2024 году здесь будет проживать около 15 тысяч человек.



Фото: ulan-ude-info.ru

