В Улан-Удэ пьяный водитель «Ниссана» сбил мопед

Водитель мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован



В Улан-Удэ около восьми часов вечера 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Рнесса», следуя в состоянии алкогольного опьянения (результат освидетельствования 1.58 мг/л) на улице Столичная совершил столкновение с впереди идущим мопедом «Рэйсер» под управлением 44-летнего водителя.



В результате ДТП водитель мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 460 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, трое за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, семеро автомобилистов за повторное управление машиной в состоянии опьянения в течение года. За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 23 аварии с механическими повреждениями.



Фото: ГИБДД

