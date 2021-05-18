18.05.2021
В Улан-Удэ пьяный водитель «Ниссана» сбил мопед

В Улан-Удэ пьяный водитель «Ниссана» сбил мопед

Водитель мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован

В Улан-Удэ около восьми часов вечера 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Рнесса», следуя в состоянии алкогольного опьянения (результат освидетельствования 1.58 мг/л) на улице Столичная совершил столкновение с впереди идущим мопедом «Рэйсер» под управлением 44-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 460 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, трое  за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, семеро автомобилистов за повторное управление машиной  в состоянии опьянения в течение года. За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 23 аварии с  механическими повреждениями.

Фото: ГИБДД
ДТП мопед госпитализация
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