В Улан-Удэ уничтожили полцентнера яблок

Фрукты заподозрили в европейском происхождении
В Улан-Удэ инспекторы Россельхознадзора в ходе рейда на торговой базе «Контакт» выявили нарушение – хранение и реализацию продукции, запрещенной к ввозу в РФ, сообщили в региональном управлении контрольного ведомства.
Яблоки весом 52 килограмма неизвестного происхождения продавались в павильонах. Между тем, фрукты могли быть произведены в странах Европейского союза, чья продукция запрещена к ввозу в РФ с 2014 года после ввода так называемых «контрсанкций».
Партия яблок изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй (урочище Березняки Тарбагатайского района).
Фото: 38fsvps.ru
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