В Улан-Удэ уничтожили полцентнера яблок

Фрукты заподозрили в европейском происхождении



В Улан-Удэ инспекторы Россельхознадзора в ходе рейда на торговой базе «Контакт» выявили нарушение – хранение и реализацию продукции, запрещенной к ввозу в РФ, сообщили в региональном управлении контрольного ведомства.



Яблоки весом 52 килограмма неизвестного происхождения продавались в павильонах. Между тем, фрукты могли быть произведены в странах Европейского союза, чья продукция запрещена к ввозу в РФ с 2014 года после ввода так называемых «контрсанкций».



Партия яблок изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй (урочище Березняки Тарбагатайского района).



Фото: 38fsvps.ru

