В Бурятии сельчанин убил сожительницу в гостях

В начале конфликта женщина сама дважды ранила его



В Бурятии 17 мая утром в одном из домов в селе Десятниково обнаружено тело 51-летней женщины с колото-резаными ранениями головы, шеи и грудной клетки. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан 55-летний сожитель покойной, с которым они вместе употребляли спиртные напитки незадолго до происшествия.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, мужчина и женщина проживали вместе на протяжении десяти лет. 16 мая вечером они пришли в гости к соседу, где стали употреблять спиртные напитки. После застолья там же устроились на ночлег. Около полуночи сожители проснулись, прошли к печи и стали курить. В этот момент между ними из-за незначительного повода на почве ревности произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и, размахивая им, причинила сожителю две резаные раны задней поверхности шеи и головы.



Мужчина развернулся, выхватил у ревнивой жены нож и нанес им множество ударов в лицо, шею и грудь потерпевшей. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Сожитель вернулся к постели и уснул. Следующим утром, проспавшись, он рассказал о ночной расправе соседям, которые вызвали скорую медицинскую помощь и полицию.



В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru

