В Бурятии за сутки COVID-19 заразились 37 человек

Число выздоровевших заметно меньше - 20 человек



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 37 708. Это на 37 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (20 133) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 878 человек, за минувшие сутки умерли трое человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 37 новых случаев коронавируса: 26 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1 468 человек.



В стационарах получают лечение 266 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 199. В отделениях реанимации находится 37 пациентов (из них старше 65 лет – 20), на ИВЛ – 22 пациента (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение проходят 123 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36 441 (+20) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом 312 коек: занято – 266, свободно – 46 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 796 человек, с нарастающим итогом – 971 068 человек.



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