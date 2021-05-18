В Бурятии селам приказали опахаться от огня

В республике насчитывается 155 населенных пунктов, примыкающих к тайге



В Бурятии трава горит вблизи населенных пунктов на расстоянии 200 метров – считанных километров, рядом с базами отдыха. Только за последние сутки зафиксировано шесть возгораний, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Главы районов, примите меры! У нас 155 населенных пунктов, которые примыкают к лесному массиву и подвержены переходу огня. Все села должны быть опаханы в обязательном порядке», - потребовал сегодня от муниципалитетов зампреда правительства Бурятии Петр Мордовской на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров.



Несмотря на стабильную лесопожарную обстановку, в части районов класс пожарной опасности повышается. Так, высокий, четвертый класс пожарной опасности действует в Джидинском, Закаменском, Курумканском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тункинском районах.



Между тем, лесники, сотрудники МЧС и МВД ежедневно выявляют нарушения правил пожарной безопасности. Только за прошедшие сутки выявлено 36 нарушений правил пожарной безопасности.



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 50 лесных пожаров на общей площади 1008 гектаров. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 226 лесных пожаров на общей площади 70,9 тысячи гектаров. Отметим, 34% всех лесных пожаров перешли в тайгу с земель иных категорий, более 60% лесных пожаров возникло из-за неосторожного обращения с огнем.



Фото: РАЛХ

