В Бурятии ищут пропавшего сельчанина

Мужчина, которого не видели уже два месяца, может бомжевать



В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 47-летнего Владимира Чернец, который в начале марта ушел из дома брата в поселке Онохой Заиграевского района и до настоящего времени не вернулся, сообщили в республиканском МВД.



Сельчанин ведет асоциальный образ жизни, мог связаться с бомжами.



Приметы: европейской внешности, рост 180 см., худощавого телосложения, глаза голубые. Особые приметы: борода, усы (неухоженные), волосы нестриженные, неухоженные темно-русые.



Был одет в камуфляжную куртка темно-синего цвета, черную вязаную шапку, синтепоновые брюки черного цвета и черные берцы.



По имеющейся информации, может находиться на животноводческих стоянках республики. При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: (301)364-13-71, 8(301)365-63-39 или 102 (112).





фото: МВД Бурятии