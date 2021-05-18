В Улан-Удэ для части жителей аварийного дома временно снимут квартиры

Дом находится в очень плохом состоянии, каждый час на счету, заявил вице-премьер правительства Бурятии







Минстрой, минобраз Бурятии и администрация Улан-Удэ начали экстренно решать вопрос расселения жителей двухэтажного, неблагоустроенного дома по улице Балдынова, 5а. Из 20 жилых помещений под расселение попадают всего 17 квартир, остальные жители не смогли подтвердить свое право на жилье.



Межведомственная комиссия правительства Бурятии признала дом аварийным и подлежащим сносу в мае 2018 года. В соответствии с законодательством, на сегодня из аварийного и непригодного для проживания жилья за счет средств федерального Фонда реформирования ЖКХ переселяют только тех граждан, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года, остальных – за счет республиканских денег. По предварительным подсчетам, для расселения дома по ул. Балдынова, 5а необходимо более 40 миллионов рублей. Поэтому принято решение расселять жителей в два этапа.



«Для нас первоочередная задача – расселить тех, у кого в этом доме единственное жилье и кому некуда выехать. Это семь семей, которые мы должны переселить в самое ближайшее время», - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников, при этом еще раз подчеркнув, что дом находится в очень плохом состоянии и каждый час на счету.



По словам представителей министерства образования, в чьем оперативном управлении находится дом, маневренного фонда для расселения этих жильцов нет. Поэтому принято решение временно арендовать квартиры в Улан-Удэ для семи семей за счет бюджета республики.



Вторым этапом станет снос аварийного дома для последующего строительства нового дома на этой площадке.



«Я думаю, в течение года-полутора мы сможем построить новый дом и расселить туда все 17 квартир», - отметил вице-премьер.



Евгений Луковников дал поручение подготовить бюджетную заявку на выделение двух миллионов рублей для оплаты аренды квартир. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Народного Хурала, после чего семь семей смогут переехать в съемные квартиры. Также дано поручение осмотреть площадку под строительство нового дома и начать готовить проектную документацию.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

